Газпромбанк откроет КуйбышевАзоту кредитную линию на 6,5 млрд рублей 

Сообщается, что кредит будет предоставлен для финансирования финансово-хозяйственной деятельности (в том числе финансирование предусмотренное программой АО «Российский экспортный центр»), финансирования платежей по аккредитивам и для финансирования капитальных вложений ПАО «КуйбышевАзот».
Отмечается, что во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между и ПАО «КуйбышевАзот» и АО «Газпромбанк» сумма сделки в процентах составляет 49,06% от балансовой стоимости активов. Срок исполнения обязательств по договору — до 19 февраля 2025 г.