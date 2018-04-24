Газпромбанк откроет КуйбышевАзоту кредитную линию на 6,5 млрд рублей

Волга Ньюс: последние новости

Отделения "Открытия", Бинбанка и Росгосстрахбанка в регионе сохранятся после трансформации сети

Долги за тепло "Кузнецов" и завода "Авиакор" будут взысканы через суд

Дмитрий Азаров: "Работы по благоустройству должны быть завершены к 1 сентября"