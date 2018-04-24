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Газпромбанк откроет КуйбышевАзоту кредитную линию на 6,5 млрд рублей
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Газпромбанк откроет КуйбышевАзоту кредитную линию на 6,5 млрд рублей 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Сообщается, что кредит будет предоставлен для финансирования финансово-хозяйственной деятельности (в том числе финансирование предусмотренное программой АО «Российский экспортный центр»), финансирования платежей по аккредитивам и для финансирования капитальных вложений ПАО «КуйбышевАзот».
Отмечается, что во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между и ПАО «КуйбышевАзот» и АО «Газпромбанк» сумма сделки в процентах составляет 49,06% от балансовой стоимости активов. Срок исполнения обязательств по договору — до 19 февраля 2025 г.
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