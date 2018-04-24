Ещё
Росбанк снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росбанк снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях 

Банки.ру 51 минуту назад
Росбанк принял решение снизить ставки в рублях по депозитам юридических лиц.
По депозиту «Бизнес Стандарт» ставки в рублях уменьшились на 0,1—0,4 процентного пункта. Теперь средства в зависимости от суммы и срока можно разместить под 5,1—5,9% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Срок — от 1 месяца до 36 месяцев. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально и в конце срока. Приходные и расходные операции запрещены. Возможен досрочный отзыв.
По депозиту «Бизнес Гранд» снизились на 0,2—0,5 п.п. Средства можно положить теперь под 5,7—6% годовых на срок от 31 до 1 095 дней. Минимальная сумма — 10 млн рублей. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально и в конце срока. Пополнение не допускается. Возможно однократное частичное снятие с согласия банка.
По депозиту «Бизнес Рациональ» ставки снизились на 0,2—0,3 п.п. и составляют 5,3—5,7% годовых. Срок — от 2 до 6 месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Пополнение и частичное снятие запрещены.
По «Бизнес Блиц» снижение составило 0,1 п.п., до 4,5—5% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Срок — от 7 до 21 дня. Выплата — в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрено. Досрочный отзыв не допускается. По депозиту «Бизнес Эталон» — на 0,4 п.п. до 4,1% годовых. Срок — один год и один день. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выплата процентов ежемесячно, возможна капитализация. Возможно пополнение, частичное снятие и досрочный отзыв.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Минфин США назвал условия для снятия санкций с «Русала» «ФК Открытие» трансформирует региональную сеть отделений Заплати налоги вместо «Газпрома» и спи спокойно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»146
В московском метро произошло ЧП6
Газпром готов построить «Северный поток-3»317
Названа зарплата столичных учителей220
Тест: Что вы знаете о Советском Союзе?
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение