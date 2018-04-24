Росбанк снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях

Росбанк принял решение снизить ставки в рублях по депозитам юридических лиц.

По депозиту «Бизнес Стандарт» ставки в рублях уменьшились на 0,1—0,4 процентного пункта. Теперь средства в зависимости от суммы и срока можно разместить под 5,1—5,9% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Срок — от 1 месяца до 36 месяцев. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально и в конце срока. Приходные и расходные операции запрещены. Возможен досрочный отзыв.

По депозиту «Бизнес Гранд» снизились на 0,2—0,5 п.п. Средства можно положить теперь под 5,7—6% годовых на срок от 31 до 1 095 дней. Минимальная сумма — 10 млн рублей. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально и в конце срока. Пополнение не допускается. Возможно однократное частичное снятие с согласия банка.

По депозиту «Бизнес Рациональ» ставки снизились на 0,2—0,3 п.п. и составляют 5,3—5,7% годовых. Срок — от 2 до 6 месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Пополнение и частичное снятие запрещены.

По «Бизнес Блиц» снижение составило 0,1 п.п., до 4,5—5% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Срок — от 7 до 21 дня. Выплата — в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрено. Досрочный отзыв не допускается. По депозиту «Бизнес Эталон» — на 0,4 п.п. до 4,1% годовых. Срок — один год и один день. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выплата процентов ежемесячно, возможна капитализация. Возможно пополнение, частичное снятие и досрочный отзыв.

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