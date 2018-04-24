Правление УК «Роснано» рекомендовало направить на выплату дивидендов 537 млн рублей

«Правление ООО „УК Роснано“ рекомендовало Совету директоров АО „Роснано“ вынести на общее собрание акционеров компании вопрос о выплате дивидендов по итогам 2017 года на общую сумму 537 млн руб. В расчете на одну обыкновенную акцию выплаты составят 0,01 руб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совет директоров «Роснано» рассмотрит вопрос о распределении прибыли компании в мае, общее собрание акционеров состоится до конца июня.

В пресс-службе напомнили, что согласно отчетности по РСБУ, чистая прибыль «Роснано» по итогам 2017 года составила 1,057 млрд рублей.