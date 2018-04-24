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Правление УК «Роснано» рекомендовало направить на выплату дивидендов 537 млн рублей
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Правление УК «Роснано» рекомендовало направить на выплату дивидендов 537 млн рублей 

Rambler News Service 53 минуты назад
«Правление ООО „УК Роснано“ рекомендовало Совету директоров АО „Роснано“ вынести на общее собрание акционеров компании вопрос о выплате дивидендов по итогам 2017 года на общую сумму 537 млн руб. В расчете на одну обыкновенную акцию выплаты составят 0,01 руб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что совет директоров «Роснано» рассмотрит вопрос о распределении прибыли компании в мае, общее собрание акционеров состоится до конца июня.
В пресс-службе напомнили, что согласно отчетности по РСБУ, чистая прибыль «Роснано» по итогам 2017 года составила 1,057 млрд рублей.
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