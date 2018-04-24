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Завод по переработке картофеля фри откроется в ОЭЗ «Липецк» 25 апреля
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Завод по переработке картофеля фри откроется в ОЭЗ «Липецк» 25 апреля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Завод по переработке картофеля фри с инвестициями в размере 8,7 млрд рублей, который построен группой компаний «Белая дача» с участием американо-голландской компании Lamb Weston/Meijer, откроется 25 апреля в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк». В 2019 году завод выйдет проектную на мощность 200 тыс. тонн в год, сообщила ТАСС пресс-секретарь ОЭЗ Елена Семина.
"25 апреля состоится открытие первого крупномасштабного завода в России по переработке картофеля фри. К концу 2019 года ожидается, что он выйдет на полную производственную мощность, примерно 200 тыс. тонн картофеля в год. Объем инвестиций в проект составил 8,7 млрд рублей или около 115 млн евро, на предприятии создано 218 рабочих мест", — сообщила Семина.
Она уточнила, что завод полностью покроет потребности российского рынка в картофеля фри, который сейчас импортируется из Европы. «Завод по производству картофеля фри построен совместным предприятием российской группы компаний „Белая дача“ и американо-голландской Lamb Weston/Meijer». — добавила она.
Группа компаний (ГК) «Белая дача» объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. Является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald's, KFC и Burger King на всей территории России.
Компания Lamb Weston создана в 1950 году в США, в городе Вэстон штата Орегон, в 1994 году объединилась с голландской компанией по выращиванию картофеля Meijer Frozen Foods, совместное предприятие владеет 19 заводами по выпуску продукции из картофеля общим объемом свыше 3 млн тонн в год, поставляет ее в США, Канаду, Россию, Австралию, страны Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки, насчитывает более 6 тыс. сотрудников.
Особая экономическая зона площадью почти 2,3 тыс. га создана в Липецкой области в 2005 году для решения задач по импортозамещению, развитию конкурентоспособных производственных комплексов в приоритетных отраслях промышленности, для привлечения прямых иностранных инвестиций. Из федерального и областного бюджетов в развитие инфраструктуры вложено 6,1 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ являются 52 компании из 16 стран — производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты ОЭЗ «Липецк» создали более 3,5 тыс. рабочих мест, заявили инвестиции в размере 175,6 млрд рублей (на данный момент освоено 47 млрд), выпустили продукции почти на 62 млрд рублей.
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