Завод по переработке картофеля фри откроется в ОЭЗ «Липецк» 25 апреля

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Завод по переработке картофеля фри с инвестициями в размере 8,7 млрд рублей, который построен группой компаний «Белая дача» с участием американо-голландской компании Lamb Weston/Meijer, откроется 25 апреля в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк». В 2019 году завод выйдет проектную на мощность 200 тыс. тонн в год, сообщила ТАСС пресс-секретарь ОЭЗ Елена Семина

"25 апреля состоится открытие первого крупномасштабного завода в России по переработке картофеля фри. К концу 2019 года ожидается, что он выйдет на полную производственную мощность, примерно 200 тыс. тонн картофеля в год. Объем инвестиций в проект составил 8,7 млрд рублей или около 115 млн евро, на предприятии создано 218 рабочих мест", — сообщила Семина.

Она уточнила, что завод полностью покроет потребности российского рынка в картофеля фри, который сейчас импортируется из Европы. «Завод по производству картофеля фри построен совместным предприятием российской группы компаний „Белая дача“ и американо-голландской Lamb Weston/Meijer». — добавила она.

Группа компаний (ГК) «Белая дача» объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. Является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald's, KFC и Burger King на всей территории России.

Компания Lamb Weston создана в 1950 году в США , в городе Вэстон штата Орегон, в 1994 году объединилась с голландской компанией по выращиванию картофеля Meijer Frozen Foods, совместное предприятие владеет 19 заводами по выпуску продукции из картофеля общим объемом свыше 3 млн тонн в год, поставляет ее в США, Канаду , Россию, Австралию , страны Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки, насчитывает более 6 тыс. сотрудников.