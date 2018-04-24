Суд продлил конкурсное производство на шахте угольной компании «Заречная»

В ноябре-декабре 2017 года были признаны банкротами сама компания, а также две ее действующие шахты «Алексиевская» и «Заречная» — градообразующие предприятия моногорода Полысаево , а также строящаяся шахта «Сибирская». Так как восстановление их платежеспособности не было возможным, арбитраж ввел конкурсное производство (его цель — удовлетворение требований всех кредиторов) максимальным сроком на 6 месяцев в отношении каждого из перечисленных предприятий.

"Суд определил — продлить конкурсное производство в отношении ОАО «Шахта Алексиевская» на 6 месяцев. Назначить заседание по отчету конкурсного управляющего на 13 ноября", — сказала судья. Таким образом арбитраж удовлетворил поступившее ходатайство конкурсного управляющего.

На заседании его представитель Елена Угрюмова пояснила суду, что в настоящее время продолжается инвентаризация имущества шахты, необходимая для формирования конкурсной массы. После этого, будет утвержден порядок продажи имущества и назначены торги. «Хозяйственная деятельность, согласно решению, принятому собранием кредиторов, продолжается», — отметила Угрюмова. По ее данным, в реестре кредиторов включены требования 49 кредиторов, сумму требований она не уточнила.

В протоколе по итогам собрания кредиторов, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, отмечается, что общие требования к шахте на февраль составляли 28,9 млрд рублей. Основной кредитор — новосибирская компания «Углетранс». В материалах дела о банкротстве уточняется, что ей уступили права требования "Газпромбанк" (19,8 млрд рублей основного долга), «Газпромбанк Лизинг» (1,2 млрд), «Шахтоуправление Карагайлинское» (1,2 млрд, бывшее предприятие «Заречной») и т.д.

О компаниях

"Углетранс" является правопреемником ООО «Торгово-промышленный союз» (ТПС), которое, согласно выписке из ЕГРЮЛ, прекратило свою деятельность 1 ноября «путем реорганизации в форме присоединения». В конце октября 2017 года замгубернатора Кемеровской области Евгений Хлебунов заявлял журналистам, что ТПС выкупил долг «Заречной». Также сообщалось, что ТПС выполнял ряд функций по управлению производственными активами компании «ВостокУголь».

Угольная компания «Заречная» через «Интерконсалтинг» принадлежит четырем физлицам, при этом с 20 июня 2017 года сменились двое из них — товарищество с ограниченной ответственностью «Уголь Казахстана» приобрело 64% кузбасской компании. Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ на 24 апреля, с 31 января 2018 года сменились трое из 4 владельцев «Интерконсалтинга»: на данный момент по 32% доли принадлежит Егору Кудашову, Александру Будникову и Павлу Косинову, четвертым владельцем с 2013 года, которому принадлежат 4%, выступает Виктор Нусенкис.

В угольной компании «Заречная» отказались от комментариев по поводу смены владельцев, попросив написать запрос.

Компания и ее шахты с начала 2017 года находились в процедуре наблюдения, из-за финансовых сложностей на предприятиях группы были задержки зарплаты. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Кемеровской области, по данным отчетности на начало апреля, у шахт «Заречной» долгов по зарплате не было.