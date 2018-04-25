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Как «Конфидэнс Банк» будет возвращать вкладчикам 4 миллиарда рублей?
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Как «Конфидэнс Банк» будет возвращать вкладчикам 4 миллиарда рублей? 

Kostroma.Today 46 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Агентство по страхованию вкладов начало возмещать выплаты вкладчикам «Конфидэнс Банка», узнал KOSTROMA.TODAY. Лицензия у костромского банка, владельцем которого является бизнесмен Евгений Трепов, была отозвана 13 апреля.
По информации сайта «Banki.ru», за компенсациями на сумму около 4,1 миллиарда рублей могут обратиться почти 10 тысяч человек. Большая часть из них — жители Костромской области.
Заявления на страховку и другие необходимые документы будет принимать Сбербанк. Он же будет выдавать средства.
Вкладчики получат 100 процентов суммы всех вкладов в банке — но не более 1,4 миллиона рублей. Вклады в иностранной валюте будут возмещаться в рублях по курсу Банка России на 13 апреля 2018 года.
По величине активов «Конфидэнс Банк» занимал 271-е место в банковской системе Российской Федерации.
Банк (тогда он назывался ООО КБ «Нерехтакомбанк») был основан в 1990 году.
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