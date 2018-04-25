Как «Конфидэнс Банк» будет возвращать вкладчикам 4 миллиарда рублей?

По информации сайта «Banki.ru», за компенсациями на сумму около 4,1 миллиарда рублей могут обратиться почти 10 тысяч человек. Большая часть из них — жители Костромской области

Заявления на страховку и другие необходимые документы будет принимать Сбербанк . Он же будет выдавать средства.

Вкладчики получат 100 процентов суммы всех вкладов в банке — но не более 1,4 миллиона рублей. Вклады в иностранной валюте будут возмещаться в рублях по курсу Банка России на 13 апреля 2018 года.

По величине активов «Конфидэнс Банк» занимал 271-е место в банковской системе Российской Федерации

Банк (тогда он назывался ООО КБ «Нерехтакомбанк») был основан в 1990 году.