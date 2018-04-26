Азиатско-Тихоокеанский Банк «реанимируют»

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности», — сообщает на официальный сайт Центрабанка.