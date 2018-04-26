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Азиатско-Тихоокеанский Банк «реанимируют»
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Азиатско-Тихоокеанский Банк «реанимируют» 

News.ru 11 часов назад
Фото: Кам 24
Центробанк России принял план, направленный на недопущение банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка.
«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности», — сообщает на официальный сайт Центрабанка.
Временное администрирование финансового учреждения возьмёт на себя управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Одному из совладельцев АТБ Андрею Вдовину было предъявлено обвинение в мошенничестве. По сообщению газеты «Комменрсантъ», Вдовин оказался замешан в хищении $13 млн, которые банк получил в качестве займов. Банк прекратил оформление новых вкладов.
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