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Гони деньги: «ЯрОблЕИРЦ» закидает ярославцев претензиями и исками в суд
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Гони деньги: «ЯрОблЕИРЦ» закидает ярославцев претензиями и исками в суд 

76.ru 38 минут назад
Фото: 76.ru
Крупнейший в Ярославской области оператор по сбору денег за коммунальные услуги «ЯрОблЕИРЦ» готовится расправиться с должниками. Для начала они планируют разослать претензии тем, у кого есть долги по квартплате. Под санкции попадут даже те, кто не доплатил две-три сотни рублей. А таких оказалось аж 120 тысяч человек.
— Претензии начнут поступать собственникам жилья в мае, — рассказали специалисты «ЯрОблЕИРЦ». — Потом в течение двух недель человеку предлагается добровольно погасить долг. А если этого не произойдёт, то юристы подготовят исковое заявление и примерно в начале июня в суды начнут поступать иски на должников. Уверены, что информация о возможном получении решения суда заставит должников пересмотреть свои взгляды на коммунальные платежи.
В Ярославской области работают более 20 филиалов компании «ЯрОблЕИРЦ», где можно получить консультации по жилищно-коммунальному законодательству и сверить расчеты. Адрес и телефон ближайшего отделения можно посмотреть на квитанции с коммунальными платежами. Всего услугами «ЯрОблЕИРЦ» пользуются более 80 ресурсоснабжающих, коммунальных и управляющих организаций.
Недавно у «ЯрОблЕИРЦ» сменился руководитель. Место директора предприятия досталось коммунальщице из Кузбасса Наталье Князевой. В свой первый рабочий день она заявила, что её знания помогут компании сохранить набранные обороты и усилят ее работу, привлекут новых клиентов и повысят качество обслуживания клиентов.
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