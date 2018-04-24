Bloomberg: завод «Русала» в Швеции частично возобновил отгрузки

Завод "Русала" Швеции Kubikenborg Aluminum частично возобновил отгрузки после того, как они были приостановлены из-за санкций США , введенных против компании в начале апреля. Об этом агентству Bloomberg сказал менеджер по коммуникациям предприятия Оскар Йоханссон.

"Производство на комбинате Kubikenborg Aluminium в Швеции не останавливается, предприятие частично возобновило отгрузки продукции", — приводит агентство слова Йоханссона.

До этого комбинату заблокировали доступ на биржу электроэнергии Nord Pool, лишив возможности выбирать более привлекательные тарифы. По словам Йоханссона, после сообщения минфина США о возможности смягчения санкций против "Русала", Kubikenborg Aluminum приступил к переговорам с поставщиками электроэнергии.

Он также добавил, что поставки глинозема и угля на завод находятся "под контролем".

Санкции США

Активы компаний, подпавших под ограничения, замораживаются на территории США. Американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и "Русала" и разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.

23 апреля Соединенные Штаты объявили, что готовы снять санкционные ограничения с компании "Русал", если Дерипаска откажется от части активов компании и от контроля над ней, а также проинформировали о продлении срока завершения сделок с компанией до 23 октября.