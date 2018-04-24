Завод «Русала» в Швеции частично возобновил отгрузки

Завод "Русала" в Швеции Kubikenborg Aluminum частично возобновил отгрузки после того, как они были приостановлены из-за санкций США, введенных против компании в начале апреля. Об этом агентству Bloomberg сказал менеджер по коммуникациям предприятия Оскар Йоханссон.
"Производство на комбинате Kubikenborg Aluminium в Швеции не останавливается, предприятие частично возобновило отгрузки продукции", — приводит агентство слова Йоханссона.
До этого комбинату заблокировали доступ на биржу электроэнергии Nord Pool, лишив возможности выбирать более привлекательные тарифы. По словам Йоханссона, после сообщения минфина США о возможности смягчения санкций против "Русала", Kubikenborg Aluminum приступил к переговорам с поставщиками электроэнергии.
Он также добавил, что поставки глинозема и угля на завод находятся "под контролем".
Санкции США
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска. В перечне компаний значатся связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань",
Активы компаний, подпавших под ограничения, замораживаются на территории США. Американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и "Русала" и разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.
23 апреля Соединенные Штаты объявили, что готовы снять санкционные ограничения с компании "Русал", если Дерипаска откажется от части активов компании и от контроля над ней, а также проинформировали о продлении срока завершения сделок с компанией до 23 октября.