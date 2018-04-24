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ФАС выявила использование аукционных роботов в торгах по закупкам лекарств
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ФАС выявила использование аукционных роботов в торгах по закупкам лекарств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Компании «Валирия» и «Эгаменд» поддерживали цены на торгах при поставке расходных медицинских материалов для учреждений государственной системы здравоохранения РФ, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В сообщении отмечено, что компании использовали аукционных роботов, встроенных в интерфейс электронной торговой площадки компании «Сбербанк-АСТ» и настроенных на поддержание цен на торгах.
"Компании-участники закупок на поставку расходных медицинских материалов для нужд учреждений государственной системы здравоохранения признаны виновными в поддержании цен на соответствующих торгах посредством использования специального программного обеспечения — аукционных роботов, настроенных на автоматическое поддержание максимальной цены при участии в 14 аукционах на общую сумму более 195 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
ФАС планирует возбудить административное дело, по итогам рассмотрения которого будут определены штрафы.
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