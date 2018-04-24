Ещё
Чистая прибыль Caterpillar за I квартал подскочила в 8,7 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Caterpillar за I квартал подскочила в 8,7 раза 

Прайм 44 минуты назад
Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской компании Caterpillar Inc., за первый квартал 2018 года подскочила по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 8,7 раза, до 1,665 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,74 доллара против 0,32 доллара годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла при этом на 30,9%, до 12,859 миллиарда долларов.
По словам главы компании Джима Амплби (Jim Umpleby), компания продемонстрировала рекордную квартальную прибыль благодаря усилиям «всей команды».
"Благодаря сильным результатам в первом квартале и росту спроса (на продукцию компании — ред.) во всех регионах, мы улучшаем прогноз на 2018 год", — сообщил Амплби. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию повышен до 10,25— 11,25 доллара против прежних 8,25-9,25 доллара. При этом объем средств, которые планируется направить на реструктуризацию, оставлен без изменений — 400 миллионов долларов.
Caterpillar Inc. производит землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки, работающие на природном и попутном газе, и другую технику.
Прайм: последние новости
"Прайм": Оптовая цена на бензин-95 приблизилась к 50 тыс руб за тонну Мантуров допускает временный переход "Русала" под госконтроль или выкуп доли госбанком Совет директоров "Лукойла" рекомендовал финальные дивиденды за 2017 г в 130 руб на акцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Газпром готов построить «Северный поток-3»160
Названа зарплата столичных учителей98
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой55
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
На фиолетовой ветке метро встали поезда
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
20:36
Названа зарплата столичных учителей
Личный счет Новости Москвы
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение