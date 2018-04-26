Санация банков через Фонд консолидации банковского сектора. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 апреля 2018 года Банк России возложил функции временной администрации по управлению ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС) с целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности банка.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских кредитных учреждений, является одним из крупнейших в Сибири и на Дальнем Востоке.

Причины создания ФКБС

После вступления на пост председателя ЦБ РФ в 2013 году Эльвира Набиуллина активизировала процесс оздоровления банковского сектора путем закрытия кредитных организаций, уличенных в сомнительных операциях или испытывающих финансовые проблемы. Небольшие банки начали лишать лицензий. Их вкладчикам в 2014-2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило возмещения в размере свыше 1,7 трлн руб.

Для более крупных банков был предусмотрен механизм финансового оздоровления (санации) с участием АСВ или других кредитных учреждений. Однако их ресурсов уже не могло хватить для оздоровления банков, входящих в топ-20 по размеру активов. Также были примеры, когда спасать пришлось частные банки, которым было поручено санировать кредитные организации ("Открытие" и «Траст», Бинбанк и «Рост Банк» и т. д.).

В июле 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение о создании в России так называемого банка плохих долгов или банка-санатора, который бы занялся поддержкой системообразующих корпораций.

1 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании управляющей компании, которая занялась санацией банков — «Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС). Эта структура на 100% принадлежит ЦБ. Ее генеральным директором стал бывший глава УК «ЕФГ Управление активами» Алексей Кузнецов

В рамках механизма санации средства на ликвидацию финансовых проблем кредитной организации выделяет государство через ЦБ. Первоначально в банке вводится временная администрация, которая после окончания оценки финансового положения банка передает управление ФКБС.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Если временная администрация не выявит «дыру» (превышение обязательств над активами) в капитале санируемого банка, его текущие собственники сохранят в нем 25%, остальные акции после завершения оздоровления переходят в собственность ФКБС.

В рамках санации средства на счетах топ-менеджмента оздоровляемых банков в обязательном порядке списываются для покрытия расходов ЦБ. Также от бывших руководителей кредитной организации требуют вернуть ранее полученные премии. Данный механизм выгоден клиентам банков: в случае лишения лицензий физические лица могли рассчитывать на возмещение вкладов в размере до 1,4 млн руб., а компании вообще не имели прав на возмещение через АСВ.

30 сентября 2017 года Набиуллина отметила, что после завершения процедуры санации регулятор не планирует оставлять подвергнутые ей банки в госсобственности: впоследствии они могут быть проданы на бирже. При этом большую часть средств, затраченных на санацию, регулятор планирует вернуть.

Случаи санации с участием ФКБС

"Открытие"

29 августа 2017 года ЦБ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка ФК «Открытие» (крупнейшего частного банка в России, кредитная организация занимала на тот момент 8-е место по размеру активов). Перед этим, на фоне понижения рейтинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и слухов о возможных финансовых проблемах у «Открытия», частные и корпоративные клиенты в июле — августе 2017 года забрали из него 528 млрд руб. Это привело к резкому сокращению ликвидных активов банка. В октябре сообщалось, что размер «дыры» в капитале банка составил порядка 190 млрд руб.

29 ноября функции управляющей администрации в «Открытии» были переданы ФКБС. 7 декабря Банк России сообщил, что докапитализирует «Открытие» на 456,2 млрд руб. 11 декабря было объявлено, что регулятор стал владельцем 99,9% акций банка (а не 75%, что было бы возможно, если бы в капитале «Открытия» не была обнаружена «дыра»).

Бинбанк

20 сентября 2017 года пресс-служба ЦБ сообщила, что собственники Бинбанка (12-е место по размеру активов) обратились с просьбой рассмотреть возможность санации через ФКБС. Основной владелец, Микаил Шишханов , пояснил, что «не рассчитал бизнес-силы, проблемы „Рост Банка“, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры».

21 сентября 2017 года ЦБ запустил санацию Бинбанка с участием ФКБС. Тогда регулятор сообщил, что банк нуждается в дополнительных резервах на сумму 250-350 млрд руб. План предупреждения банкротства был утвержден 13 октября 2017 года. 15 декабря 2017 года Банк России возложил функции временной администрации по управлению Бинбанком на ФКБС. 6 марта 2018 года была одобрена докапитализация Бинбанка на 57 млрд руб.

ЦБ планирует после завершения докапитализации в 2019 году объединить Бинбанк с ФК «Открытие».

Промсвязьбанк

15 декабря 2017 года было объявлено, что под управление ФКБС переходит Промсвязьбанк. Он занимал 9-е место по величине активов. «Дыра» в его капитале оценивалась в 100-200 млрд руб. 19 января 2018 года министр финансов Антон Силуанов объявил, что Промсвязьбанк в рамках санации будет превращен в опорный банк по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Впоследствии было объявлено, что он будет использоваться для господдержки российских компаний, подпавших под иностранные санкции. 21 марта 2018 года Банк России объявил, что Агентство по страхованию вкладов выкупит 99,9% акций Промсвязьбанка на сумму 113,4 млрд руб. Во владение АСВ банк перешел 29 марта.

24 апреля 2018 года руководителем временной администрации Промсвязьбанка стал бывший экс-глава Российского экспортного центра Петр Фрадков

"Советский", «Траст» и «Рост Банк»