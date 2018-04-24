Под стеклянным колпаком: что даст рынку механизм оздоровления страховщиков

12 апреля Госдума приняла в третьем чтении закон о санации страховщиков. После одобрения Советом Федерации и подписания нового закона президентом страховой рынок войдет в новую для себя реальность.

Существенные изменения

Важная деталь закона заключается в том, что применение нового механизма для оздоровления пошатнувшегося страховщика полностью остается на усмотрение Банка России. Регулятор говорит, что под оздоровление попадут системно значимые в стране или каком-то регионе компании. Таким образом, небольшие страховщики вряд ли смогут воспользоваться новым механизмом, если у тех появятся проблемы.

У Банка России значительно расширятся полномочия по выявлению проблем в финансовой состоятельности страховщиков. Так, ЦБ может в любое время направить в страховую компанию своих представителей для оценки активов и обязательств страховщика. Это оценку страховая должна будет отразить в свой отчетности.

Если при проверке будут выявлены проблемы с нормативами по капиталу и обязательств страховщика, то Банк России в праве назначить в компанию временную администрацию и принять меры по предупреждению ее банкротства. Функции временной администрации будет исполнять ФКБС.

В ходе процедуры Банк России может ввести временный мораторий на удовлетворение требований кредиторов и увеличить капитал страховщика за счет средств ФКБС. При этом перед клиентами компания продолжит исполнять свои обязательства.

При этом в отношении исполнения обязательств по договорам страхования мораторий не вводится — компания продолжает исполнять свои обязательства своевременно и в полном объеме. Увеличение капитала за счет средств фонда консолидации приводит к тому, что от 75% до 100% капитала оказываются в руках Банка России. Кроме того, санируемая компания может не исполнять нормативы, установленные регулятором для участников рынка.

По идее регулятора, компания, получив необходимую поддержку сможет стабилизировать свою деятельность и исполнить обязательства перед клиентами и кредиторами. В дальнейшем этот бизнес должен быть продан частным инвесторам, которые становятся новыми акционерами страховщика.

Экономический смысл санации

Каждое банкротство помимо прямого ущерба акционерам, кредиторам и клиентам наносит косвенный ущерб экономике. Этот ущерб связан с ростом оценки уровня кредитного риска и соответственным изменением поведения экономических агентов. Фактически снижается уровень доверия, возрастают расходы на управление кредитным риском, снижается кредитная и инвестиционная активность. Косвенные эффекты особенно ощутимы при падении финансовых компаний, у которых среди клиентов были крупные предприятия экономики и широкие слои населения.

Конечно, полностью избавиться от кредитного риска в экономике невозможно — это связано со слишком высокими издержками. Задача надзора — найти оптимальный баланс между расходами на предотвращение банкротства и экономическим ущербом в случае его наступления.

«За» и «против» нового механизма

Очевидно, что появление нового механизма санации страховщиков связано с неудовлетворенностью регулятора работой закона о банкротстве. Сейчас кредиторы и клиенты не получают при банкротстве практически ничего. Иными словами, компании полностью утрачивают не только капитал, но и активы еще до начала процедуры. Остатки активов тратятся на проведение процедуры, в том числе и на содержание арбитражных управляющих.

Если бы контрольный пакет акций компании Росгосстрах не принадлежал банку «ФК Открытие», то неясно, каким образом ее можно было спасти. При этом последствия банкротства столь крупной компании трудно себе представить. Конечно, это не Lehman Brothers, но удар для нашего страхового рынка был бы очень серьезным.

Новый механизм обладает тем достоинством, что он позволяет регулятору очень быстро вмешаться в работу компании в проблемной ситуации. В идеале это должно происходить до полной утраты капитала компании. В этом случае расходы на восстановление платежеспособности за счет средств фонда консолидации будут значительно ниже.

С экономической точки зрения новый механизм снижает риски клиентов и кредиторов за счет увеличения рисков акционеров. При этом, как показывает практика санации банков, субординированные долги компаний, скорее всего, будут включаться в капитал — их погашение не будет гарантироваться. В этом росте рисков для владельцев капитала и заключаются негативные последствия нового механизма.

Участникам рынка остается надеяться на профессионализм регулятора, поскольку избыточное применение им широких полномочий по вмешательству в деятельность страховщиков может привести к снижению и без того невысокой инвестиционной активности в страховом секторе.