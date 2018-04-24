Инвестиции в образовательные технологии в России за пять лет выросли почти втрое

Инвесторы рассказали, как менялось количество инвестиций в образовательные технологии в России на протяжении последних пяти лет. Статистика была представлена на Практической конференции по онлайн-образованию, которая прошла в Технопарке «Сколково».

Как рассказал Алексей Соловьев , представитель инвестиционной компании iTech Capital, инвестирование в образовательные технологии в России с 2013 до 2015 выросло в три раза — с 1,1 до 3,4 млрд рублей. После этого сумма инвестиций резко упала более чем на миллиард — в 2016 году показатель составлял 2,3 миллиарда, — а в 2017 году вновь возросла до 2,9 млрд рублей.

«Компании небольшие, и большинство сделок на данном рынке непубличные, поэтому по статистике публичных сделок очень сложно измерять существующие на российском рынке тренды. Их можно мерить только на западном рынке, когда там есть крупные раунды на несколько сотен миллионов и опубликованная о них информация. У нас сейчас инвестиции в образование на пике, как это было на западе несколько лет назад», — рассказал Алексей Милевский, инвестиционный директор Mail.ru Group

В топ-3 самых крупных инвесторов вошли такие инвестиционные компании как LearnCapital, NewSchools и 500 Startups. Самыми большими сделками были признаны инвестирования в компанию MEL Science, которая разрабатывает детские наборы для изучения химии, обучающий IT-портал GeekBrains, образовательную компанию Maximum Education. Также в этот список вошли сделки с Нетология групп, ЯКласс, Lingua Leo, Дневник.ру Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

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