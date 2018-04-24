Saudi Aramco может увеличить нефтетрейдинг в 4 раза к 2020 году

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Компания Saudi Aramco планирует увеличить объем торговли нефтью и нефтепродуктами до 6 млн баррелей в сутки к 2020 году, рассказал в интервью агентству Reuters глава Aramco Trading Co (ATC) Ибрагим аль— Буайнайн.

"Наша цель — вывести объем торговли нефтепродуктами и нефтью до 6 млн баррелей в сутки к 2020 году", — отметил глава компании.

В частности, для увеличения объемов торговли Aramco Trading планирует начать торговлю нефтью в Азии через трейдинговый офис в Сингапуре в третьем квартале текущего года, а к первому кварталу 2019 года планирует открыть представительство в Европе. При этом, по словам директора ATC, головной офис компании останется в Дахране в Саудовской Аравии , а фокус сохранится на «обеспечении стабильных поставок в королевство».

По данным Aramco Trading Co, в настоящее время объем торговли нефтепродуктами компании составляет около 1,5 млн баррелей в сутки.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. 100% компании контролируется правительством Саудовской Аравии. Saudi Aramco является крупнейшей в мире по показателю добычи нефти и размеру запасов. Компания также контролирует месторождения с запасами нефти объемом около 260,8 млрд баррелей (99% запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов нефти.