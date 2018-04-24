На строительство ветропарков на Ставрополье направят 100 млрд рублей

"Мы рассчитываем на размещение тремя крупнейшими отраслевыми компаниями ветропарков общей мощностью до 1 ГВт.

Объем инвестиций составит порядка 100 млрд рублей. Ведутся переговоры со всеми участниками рынка ветроэнергетики", — сказал он.

Кроме того, в 2017 году на форуме в Сочи подписали соглашение с ООО «Солар Системс» о строительстве солнечных электростанций в селе Старомарьевском Шпаковского района мощностью 150 МВт. Проект находится в стадии подготовки, ввод части мощностей запланирован на 2019 год, отмечают в министерстве.