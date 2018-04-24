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На строительство ветропарков на Ставрополье направят 100 млрд рублей
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На строительство ветропарков на Ставрополье направят 100 млрд рублей 

ТАСС 38 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Инвесторы планируют вложить в строительство ветропарков на территории Ставропольского края порядка 100 млрд рублей, сообщил на итоговой коллегии министр энергетики, промышленности и связи региона Виталий Хоценко.
"Мы рассчитываем на размещение тремя крупнейшими отраслевыми компаниями ветропарков общей мощностью до 1 ГВт.
Объем инвестиций составит порядка 100 млрд рублей. Ведутся переговоры со всеми участниками рынка ветроэнергетики", — сказал он.
Перспективные участки в регионе для ветропарков определили эксперты компаний "Энел Россия", «ВетроОГК» (дочерняя структура Росатома) и управляющей компании «Ветроэнергетика», которая управляет Фондом развития ветроэнергетики, учрежденным совместно компаниями «Фортум» и АО «Роснано». Соглашение о сотрудничестве с «ВетроОГК» власти края подписали на инвестиционном форуме в Сочи. «Аналогичные соглашения готовятся с „Фортум“ и „Энел Россия“ для подписания на форуме в Санкт-Петербурге», — пояснил Хоценко.
Кроме того, в 2017 году на форуме в Сочи подписали соглашение с ООО «Солар Системс» о строительстве солнечных электростанций в селе Старомарьевском Шпаковского района мощностью 150 МВт. Проект находится в стадии подготовки, ввод части мощностей запланирован на 2019 год, отмечают в министерстве.
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