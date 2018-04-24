На Ставрополье реализуют проекты в сфере промышленности стоимостью 44 млрд рублей

"В настоящее время промышленные предприятия реализуют инвестиционные проекты в рамках 11 инвестиционных соглашений, заключенных правительством края с 4 инвесторами. В рамках этих соглашений инвесторы вложили в экономику региона 44 млрд рублей", — сказал он.

Инвесторы получают в регионе налоговые льготы, за 2014-2017 годы их размер превысил 1 млрд рублей. Также в регион привлекаются субсидии из федерального бюджета по линии Минпромторга РФ , за последние пять лет их объем превысил 2 млрд рублей, получателями стали 13 компаний в сфере промышленности, среди них «Невинномысский Азот», «Арнест», «Монокристалл», «Ставрополь Авто», «Ставприцеп», «СтавСталь».

"Дополнительное федеральное финансирование обеспечил Фонд развития промышленности РФ … На Ставрополье он одобрил займы для реализации 5 проектов общей стоимостью 5 млрд рублей. Уже профинансированы 4 из 5 проектов на общую сумму 1,13 млн рублей", — отметил министр.

По словам Хоценко, поддержка инвесторов позволяет обеспечивать рост инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств. «За последние пять лет объем вложений в основные фонды, которые ежегодно делают промышленные предприятия, увеличился в 1,4 раза — с 13 млрд рублей в 2013 году до 18,3 млрд рублей в 2017-м. Рост к уровню 2016 года составил 8,3%», — сказал министр.