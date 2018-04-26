Минпромторг планирует заключить инвестконтракт с аэрозольным кластером на Ставрополье

Аэрозольный кластер расположен на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, его якорными предприятиями являются производства группы компаний «Арнест». Соглашение о создании кластера подписали власти субъектов и представители бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. В кластер вошли 12 предприятий, специализирующихся на производстве товаров бытовой химии, косметических изделий в аэрозольной и полимерной упаковке, а также на производстве сырья, полуфабрикатов и комплектующих для аэрозольной промышленности.

"СПИК мы в этом году планируем заключить с ними", — сказал Цуканов, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах третьей Санкт-Петербургской международной конференции кластеров.

Он добавил, что Минпромторг также планирует оказать поддержку кластеру на сумму около 1 млрд рублей. За счет этих средств, по его словам, предприятиям кластера удастся снизить стоимость партии выпускаемой продукции и эффективно конкурировать на европейском рынке. Этот контракт станет первым в области производства тары для аэрозолей, так как, по словам собеседника агентства, больше в России никто не занимается производством аналогичной продукции.

На пленарной сессии конференции Цуканов также отметил, что сейчас аэрозольный кластер производит баллоны для бытовых аэрозолей, например, антиперспирантов. Сейчас, по словам представителя министерства, компания поставляет свою продукцию в том числе в европейские страны, например в Великобританию , и занимает около 10% рынка. В ведомстве рассчитывают, что благодаря финансовой поддержке и заключению инвестконтракта кластеру удастся локализовать производство колпачков для баллонов, снизить себестоимость производства и занять около 20% рынка.

Специальный инвестиционный контракт — договор между государством и инвестором, согласно которому предприятие, вкладывающее деньги в развитие производства, создает новые высокопроизводительные рабочие места и получает за это налоговые льготы. Для возможности заключения СПИК, инвестор обязан вложить в производство не менее 750 млн рублей.

О конференции

Конференция кластеров в Петербурге — крупнейшее российское специализированное мероприятие по взаимодействию кластерных производств. В нем принимают участие представители органов власти федерального и регионального уровней, бизнеса, научного сообщества и профессиональных объединений.