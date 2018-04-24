Первышов обсудит с Галицким, на что потратить налог от продажи «Магнита»

Краснодар . 24 апреля — Новая Кубань. В этом году известный кубанский бизнесмен продал акции «Магнита» группе ВТБ . Уход основателя компании из бизнеса был с настороженностью воспринят даже краевыми властями.

Это связано с тем, что Сергей Николаевич всегда принимал активное участие в жизни города, являлся крупнейшим меценатом.

Тем не менее Галицкий не отказался даже от планов по реконструкции кинотеатра «Аврора».

К тому же, от продажи акций «Магнита» в доходную часть бюджета Краснодарского края поступят 22% от НДФЛ. Из них в казну города — свыше 3 млрд рублей.

На протяжении последнего месяца в СМИ активно обсуждалось, куда будут направлены деньги, полученные от налога, уплаченного Галицким.