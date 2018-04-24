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Первышов обсудит с Галицким, на что потратить налог от продажи «Магнита»
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Первышов обсудит с Галицким, на что потратить налог от продажи «Магнита» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 апреля — Новая Кубань. В этом году известный кубанский бизнесмен продал акции «Магнита» группе ВТБ. Уход основателя компании из бизнеса был с настороженностью воспринят даже краевыми властями.
Это связано с тем, что Сергей Николаевич всегда принимал активное участие в жизни города, являлся крупнейшим меценатом.
Тем не менее Галицкий не отказался даже от планов по реконструкции кинотеатра «Аврора».
К тому же, от продажи акций «Магнита» в доходную часть бюджета Краснодарского края поступят 22% от НДФЛ. Из них в казну города — свыше 3 млрд рублей.
На протяжении последнего месяца в СМИ активно обсуждалось, куда будут направлены деньги, полученные от налога, уплаченного Галицким.
— Расходную часть от суммы налога, им уплаченной и поступившей в местный бюджет, я намерен обсудить с ним. — Сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов во время прошедшего сегодня брифинга.
Новая Кубань: последние новости
BBC: итальянскую виллу вице-премьера Хлопонина купил миллиардер Прохоров Forbes: за год Сергей Галицкий потерял 2,8 млрд долларов Трагедия в Торонто: белый минивэн наехал на пешеходов, 10 человек погибли
 Ещё 2 источника 
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