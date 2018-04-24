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Юрфирма заплатит 280 000 руб. недовольному клиенту
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Юрфирма заплатит 280 000 руб. недовольному клиенту 

Legal.Report 1 час назад
В Москве суд взыскал более 280 000 руб. с юридической фирмы, отпугнувшей клиента невыгодными условиями договора.
Москвич обратился за юридической помощью в ООО «Юридическая компания „Спарта“, зарегистрированнгое в самом центре Москвы, на Петровке. Согласно заключенному договору фирма обязалась представлять интересы клиента в суде первой инстанции с подготовкой всех необходимых документов. Свои услуги юристы оценили в 163 000 руб. Москвич полностью заплатил эту сумму, однако позднее решил отказаться от договора, посчитав, что тот был заключен на невыгодных условиях. Он подал в компанию заявление о расторжении договора и возврате уплаченных средств. Однако юридическая компания в ответном письме сообщила, что услуги частично были оказаны, так что возврату подлежит лишь сумма в 41 250 руб.
Клиент подал иск к „Спарте“ в Тверской районный суд Москвы, требуя расторжения договора и возврата денег. Документов, подтверждающих частичное оказание компанией юридических услуг, ответчик не представил. В результате суд взыскал с ООО ЮК „Спарта“ в пользу истца ранее уплаченные 163 000 руб., компенсацию морального вреда в 20 000 руб., штраф в 93 784 руб. за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 568,47 рублей. Всего юридическая фирма должна заплатить клиенту 281 352,47 руб.
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