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Суммарные дивиденды «Лукойла» за 2017 год могут вырасти на 10,3% — до 215 рублей на акцию
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Суммарные дивиденды «Лукойла» за 2017 год могут вырасти на 10,3% — до 215 рублей на акцию 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам компании утвердить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 130 рублей на акцию, не включая ранее выплаченные промежуточные дивиденды. Об этом говорится в сообщении компании.
«Годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить выплату дивиденда по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (данная сумма не включает промежуточный дивиденд, выплаченный по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию)», — отметили в «Лукойле».
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