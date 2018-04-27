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МФК «Домашние деньги» объявила дефолт
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МФК «Домашние деньги» объявила дефолт 

Вести Экономика 55 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Микрофинансовая организация (МФК) «Домашние деньги», работающая на рынке «займов до зарплаты», объявила технический дефолт: не выкуплены предъявленные облигации на сумму более 800 млн руб.
Компания заявила, что приняла решение не исполнять обязательства по оферте облигационного займа, поскольку большую часть этих бумаг МФК оценивает как спекулятивные инвестиции. Эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ», уверены, что такими действиями эмитент полностью подорвал доверие инвесторов.
В четверг МФК «Домашние деньги» раскрыла информацию о техническом дефолте по выпуску биржевых облигаций на 1,25 млрд руб. В рамках оферты были поданы заявки на выкуп по номиналу более чем 92% выпуска облигаций. Всего заявок было на 1,14 млрд руб.
Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в объеме 840 млн руб.
"Домашние деньги" отказались выполнять обязательства в любом объеме.
"С учетом того, что более 700 млн руб. из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 г. при котировках бумаг 30–50% от номинала, принято решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа, — отмечается в заявлении компании. — Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам".
Сделки с облигациями «Домашних денег» по минимальным значениям (32% от номинала) заключались 31 января, а весь март котировки держались на уровне 40% от номинала. Затем цены выросли до более чем 50% от номинала и до 26 апреля не опускались ниже этого значения.
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