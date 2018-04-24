«Домашние деньги» выплатили купонный доход по обоим выпускам биржевых облигаций на 139,2 млн рублей

Микрофинансовая компания (МФК) «Домашние деньги» во вторник выплатила купонный доход по обоим выпускам биржевых облигаций в дату окончания четвертого и девятого купонного периода на сумму более 139,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

«24 апреля 2018 года состоялась выплата купонного дохода по обоим выпускам биржевых облигаций серии БО-001Р-01 и БО-01 в дату окончания четвертого и девятого купонного периода на общую сумму более 139,2 миллиона рублей. Ставка на четвертый купонный период серии БО-001Р-01 была установлена в размере 18% годовых. На одну облигацию выплачено 44 рубля 88 копеек. Общий размер выплат по купону составил 56 100 000 рублей. Ставка на девятый купонный период серии БО-01 была установлена в размере 20% годовых. На одну облигацию выплачено 199 452,05 рублей. Общий размер выплат по купону составил 83 171 504 рублей 85 копеек», — отмечается в релизе.

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«Домашние деньги» с 2012 года выплатили владельцам облигаций 1,8 млрд рублей купонного дохода.

Ранее СМИ сообщали, что инвесторы «Домашних денег» массово жаловались на задержки с получением выплат. Компания привлекает средства населения (от 1,5 млн рублей) и юридических лиц. По информации компании, максимальная доходность по инвестициям в рублях составляет 23% годовых, в валюте — 10%. В «Домашних деньгах» не отрицали факт невыплаты средств инвесторам, но обещали решить проблемы.

Помимо привлечения средств от компаний и физлиц МФК «Домашние деньги» размещает биржевые облигации. По одному из выпусков таких облигаций на сумму 1,25 млрд рублей на 24 апреля была назначена оферта. Потенциально предъявить к оферте держатели могут 100% выпуска. Купон по этому выпуску бумаг составляет 18% годовых. По данным Rusbonds на 19 апреля, бумаги торговались по цене 68,8% от номинала.

При этом в рамках оферты предъявить облигации к погашению держатели могут по номиналу.

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