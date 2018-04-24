Как Михаил Прохоров помог вице-премьеру Хлопонину заработать миллиарды на продаже виллы

Миллиардер приобрел у своего старого друга дом в курортном итальянском городе по стоимости, предположительно, вдвое выше рыночной. Странная сделка может вызвать вопросы у европейских правоохранителей. Компания миллиардера Михаила Прохорова приобрела итальянскую виллу вице-премьера Александра Хлопонина примерно за 2,89 млрд руб., выяснила Русская служба Би-би-си . Благодаря этой сделке семья Хлопонина заработала рекордную сумму среди чиновников за 2017 г. — 2,9 млрд руб. Представитель чиновника говорила, что основную часть дохода обеспечила сделка по продаже недвижимости.

Вице-премьер до 2017 г. владел земельным участком и виллой в Форте-дей-Марми — приморском городке в Тоскане, на западном побережье Италии . На этом курорте русским принадлежит примерно 2,5 тыс. из 7 тыс. домов. Участок Хлопонина площадью 8,2 тыс. кв. м окружен самым высоким забором в квартале и живой изгородью.

Сейчас «вилла Хлопонина» принадлежит кипрской компании FDM Real Estate LTD, которой, в свою очередь, владеет также кипрская Neptolino Holdings, оба офшора зарегистрированы по одному адресу. Последний принадлежит Михаилу Прохорову, владельцу холдинга «Онэксим», чье состояние оценивается в $9,6 млрд Представитель «Онэксим» подтвердил, что Прохоров купил указанную виллу, но от дальнейших комментариев отказался. Представитель Хлопонина не стала комментировать личность покупателя виллы. Сколько именно составила сумма сделки, неизвестно.

Михаил Прохоров и Александр Хлопонин дружат, они учились в одной группе на факультете международной экономики Московского финансового института. Хлопонин был первым зампредом правления банка «Международная финансовая компания», который принадлежал Прохорову и его тогдашнему партнеру Владимиру Потанину , возглавлял « Норильский Никель ».

Риелторы, опрошенные Русской службой Би-би-си, сходятся во мнении, что рыночная стоимость виллы Хлопонина, составляет до 20 млн евро. Представители чиновника и Михаила Прохорова не ответили, зачем понадобилась сделка и довольны ли они ее результатом.

Любовь Соболь. Если бы госслужащий продолжал пользоваться недвижимостью, но не указывал это в декларации, это могло бы быть нарушением закона. Однако факт пользования еще необходимо доказать, сказала Би-би-си юрист Фонда борьбы с коррупцией