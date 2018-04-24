Власти Краснодара посоветуются с Галицким, куда потратить налог от продажи «Магнита»

Общая сумма налога составит около 18 млрд рублей, муниципалитет при этом может получить 3,95 млрд рублей. Эта сумма позволит увеличить собственные доходы бюджета более чем на четверть. Сообщалось, что мэрия планирует направить средства на развитие города.

"Я считаю важным эту часть обсудить с ним [Галицким]", — сказал мэр. Он отметил, что считает нужным учесть мнение бизнесмена, так как тот сделал очень многое для Краснодара как меценат.

16 февраля объявили о том, что владелец и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций за 138 млрд рублей. Сделка облагается НДФЛ, ставка этого налога составляет 13%, налоговые поступления делят между собой региональный и муниципальный бюджеты.

"Магнит" является вторым по размеру выручки игроком российской продуктовой розницы (продажи свыше 1 трлн рублей в год) и первым по числу магазинов (около 16 тысяч). Штаб-квартира «Магнита» находится в Краснодаре, где прописан Галицкий, и поэтому муниципалитет получит часть средств, уплаченных в качестве налога.