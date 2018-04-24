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Глава BP рассказал об аполитичных отношениях с «Роснефтью»
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Глава BP рассказал об аполитичных отношениях с «Роснефтью» 

Lenta.ru 1 час назад
Глава британского нефтегазового гиганта BP Боб Дадли в ходе Международной энергетической конференции AIPN в Лондоне заявил о прочных партнерских отношениях с «Роснефтью». Об этом сообщает ТАСС.
«У нас очень крепкое сотрудничество с «Роснефтью», ему уже не один год. Мы остаемся вне политики», — сказал он.
Дадли ранее неоднократно заявлял о том, что BP, владеющая 19,75-процентным пакетом акций «Роснефти», вопреки санкциям продолжит работать с российской компанией.
В конце апреля BP закрыла сделку по покупке у «Роснефти» 49 процентов акций в предприятия «Харампурнефтегаз». На его базе будет создано совместное предприятие для освоения двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе с запасами более 880 миллиардов кубометров газа.
В Сибири и бассейне Енисей-Хатанга уже ведет геологоразведку совместное предприятие «Роснефти» и BP — «Ермак Нефтегаз».
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