Глава BP назвал «очень крепким» сотрудничество с «Роснефтью»

"У нас очень крепкое сотрудничество с «Роснефтью», ему уже не один год. Мы остаемся вне политики", — сказал Дадли, выступая на Международной энергетической конференции AIPN в Лондоне.

Дадли уже неоднократно заявлял о том, что BP, которой принадлежит 19,75% акций «Роснефти», продолжит работать с российской компанией, несмотря на санкции.

В конце апреля BP закрыла сделку по покупке у «Роснефти» 49% в «Харампурнефтегазе», на базе которого создается совместное предприятие для освоения двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе — Харампурского и Фестивального с общими запасами более 880 млрд куб. м газа.

Кроме того, совместное предприятие компаний — «Ермак Нефтегаз» — занимается геологоразведкой в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга общей площадью порядка 260 тыс. кв. км.