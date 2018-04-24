Глава BP назвал «очень крепким» сотрудничество с «Роснефтью» 

ТАСС, 24 апреля. Глава британской BP Боб Дадли назвал сотрудничество с "Роснефтью" «очень крепким» и заявил, что британская компания остается вне политики. Его слова передает агентство Reuters.
"У нас очень крепкое сотрудничество с «Роснефтью», ему уже не один год. Мы остаемся вне политики", — сказал Дадли, выступая на Международной энергетической конференции AIPN в Лондоне.
Дадли уже неоднократно заявлял о том, что BP, которой принадлежит 19,75% акций «Роснефти», продолжит работать с российской компанией, несмотря на санкции.
В конце апреля BP закрыла сделку по покупке у «Роснефти» 49% в «Харампурнефтегазе», на базе которого создается совместное предприятие для освоения двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе — Харампурского и Фестивального с общими запасами более 880 млрд куб. м газа.
Кроме того, совместное предприятие компаний — «Ермак Нефтегаз» — занимается геологоразведкой в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга общей площадью порядка 260 тыс. кв. км.