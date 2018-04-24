Mail.ru признала обесценение сервиса знакомств Mamba

Mail.ru Group значительно — на 47% — снизила оценку своей доли в сервисе знакомств Mamba, следует из годового отчета интернет-компании.

Балансовая стоимость актива за 2017 год снизилась с 584 млн руб. до 308 млн руб., говорится в документе. Mail.ru Group владеет 31,19% в Mamba (остальное у ИК «Финам»).

«На данном этапе мы не увидели перспектив в этой инвестиции», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе группы, отказавшись от комментариев по поводу планов в отношении актива. Президент «Финама» Владислав Кочетков , отвечая на вопрос о выкупе доли Mail.ru, сказал: «Такую возможность мы рассмотреть можем, но Mail.ru с таким предложением на нас не выходил. Если он обесценил свою долю, то этот вопрос вполне обсуждаем».

Mamba продолжила выплачивать акционерам дивиденды: в 2017 году Mail.ru, согласно отчету, получила на свой пакет 18 млн руб. против 21 млн руб. в 2016 г.