ЦБ: участникам маркетплейса могут потребоваться лицензии

Елена Чайковская. Компаниям, предлагающим финансовые продукты для квалифицированных инвесторов в рамках проекта «Маркетплейс», может потребоваться лицензия брокера. Об этом в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2018» рассказала директор департамента развития финансовых рынков ЦБ

«Должны быть единые правила для продажи таких продуктов, независимо предлагаете вы их через интернет-сайт или через мобильное приложение брокера», — пояснила она.

Продуктовый виджет

Для каких инвестиционных продуктов потребуется лицензия, Чайковская не уточнила. «Пока это обсуждается, но понятно, что в категорию продуктов для квалифицированных инвесторов должны попасть те, которые сложны для понимания. Например, те же структурные продукты», — сказала она.

Ранее на конференции НАУФОР об инициативе запретить продажу розничным инвесторам субординированных бондов банков говорил зампред ЦБ Владимир Чистюхин . Он сообщил, что регулятор планирует ввести требование о том, чтобы в капитале банка учитывались только облигации, принадлежащие квалифицированным инвесторам. Проверять это будет депозитарий. «Если мы запретим сделки для неквалифицированных инвесторов, то депозитарии просто не проведут эту операцию, депозитарий откажет», — сказал Чистюхин.

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