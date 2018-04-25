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ЦБ: участникам маркетплейса могут потребоваться лицензии
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ЦБ: участникам маркетплейса могут потребоваться лицензии 

Банки.ру 26 минут назад
Компаниям, предлагающим финансовые продукты для квалифицированных инвесторов в рамках проекта «Маркетплейс», может потребоваться лицензия брокера. Об этом в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2018» рассказала директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская.
«Должны быть единые правила для продажи таких продуктов, независимо предлагаете вы их через интернет-сайт или через мобильное приложение брокера», — пояснила она.
Продуктовый виджет
Для каких инвестиционных продуктов потребуется лицензия, Чайковская не уточнила. «Пока это обсуждается, но понятно, что в категорию продуктов для квалифицированных инвесторов должны попасть те, которые сложны для понимания. Например, те же структурные продукты», — сказала она.
Ранее на конференции НАУФОР об инициативе запретить продажу розничным инвесторам субординированных бондов банков говорил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он сообщил, что регулятор планирует ввести требование о том, чтобы в капитале банка учитывались только облигации, принадлежащие квалифицированным инвесторам. Проверять это будет депозитарий. «Если мы запретим сделки для неквалифицированных инвесторов, то депозитарии просто не проведут эту операцию, депозитарий откажет», — сказал Чистюхин.
В марте первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов представил дорожную карту реализации проекта «Маркетплейс». Как рассказала директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская, предполагается, что потребители получат возможность открыть вклад онлайн через сервис Банки.ру. После идентификации клиент должен увидеть в своем личном кабинете, что на его имя открыт вклад в одном из банков, также участвующих в проекте (Совкомбанк, «Ак Барс», «Центр-инвест», банк «Зенит», Росбанк). В ЦБ не исключают, что к концу года через маркетплейсы можно будет покупать государственные облигации.
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