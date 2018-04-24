Банки разместили в ЦБ на неделю 2,5 трлн рублей при большем объеме предложения на аукционе

Банк России по итогам депозитного аукциона, проведенного во вторник, 24 апреля, привлек сроком на неделю 2,5 трлн рублей свободной банковской ликвидности, что соответствует установленному лимиту аукциона. Такие данные приводятся на сайте регулятора.

Предложение со стороны банков оказалось выше — 2 трлн 666,8 млрд рублей. В аукционе приняли участие 279 кредитных организаций из 60 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7% до 7,25%, средневзвешенная ставка размещения составила 7,22% годовых.

За неделю после предыдущего депозитного аукциона со сроком привлечения средств семь дней (такие аукционы проводятся по вторникам) состоялось еще два более «коротких» аукциона, на которых объем предложения со стороны банков (и, соответственно, объем размещения их средств в ЦБ) оказался меньше установленных лимитов. В частности, 18 апреля было размещено 231,7 млрд рублей на два дня при лимите в 330 млрд, а на пятидневном аукционе 20 апреля банки разместили в ЦБ на депозитах 288 млрд рублей при лимите в 380 млрд

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Максимальным разовым объемом размещения стал показатель недельного аукциона 13 февраля 2018-го — 3 трлн 54,4 млрд