ВТБ летом запустит «коробочные» страховые продукты для всех сфер жизни

ВТБ этим летом запустит «коробочные» страховые продукты для всех сфер жизни, сообщил журналистам заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Летом ВТБ запустит новую линейку «коробочных» страховых продуктов. Отличительная особенность — охват всех сфер жизни клиента», — сказал А. Печатников.

По его словам, в рамках «коробочного» страхования клиент сможет единовременно застраховать имущество, оказание медицинской помощи, страхование для людей старшего поколения и так далее.