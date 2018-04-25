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ВТБ летом запустит «коробочные» страховые продукты для всех сфер жизни
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ВТБ летом запустит «коробочные» страховые продукты для всех сфер жизни 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: АиФ Казань
ВТБ этим летом запустит «коробочные» страховые продукты для всех сфер жизни, сообщил журналистам заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Летом ВТБ запустит новую линейку «коробочных» страховых продуктов. Отличительная особенность — охват всех сфер жизни клиента», — сказал А. Печатников.
По его словам, в рамках «коробочного» страхования клиент сможет единовременно застраховать имущество, оказание медицинской помощи, страхование для людей старшего поколения и так далее.
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