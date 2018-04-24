ГЛОНАСС лишится госфинансирования

Власти в 2018 году прекращают финансирование оператора ГЛОНАСС

Власти России с этого года прекращают госфинансирование оператора ГЛОНАСС, компания перешла на самоокупаемость, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

"АО "ГЛОНАСС", которое является федеральным оператором этой системы, является организацией со 100-процентным государственным участием. Хочу также Вас проинформировать, что с этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость", — сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, текст встречи опубликован на сайте Кремля.

"Это очень важно, подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы", — добавил вице-премьер.