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ГЛОНАСС лишится госфинансирования
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Власти в 2018 году прекращают финансирование оператора ГЛОНАСС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти России с этого года прекращают госфинансирование оператора ГЛОНАСС, компания перешла на самоокупаемость, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"АО "ГЛОНАСС", которое является федеральным оператором этой системы, является организацией со 100-процентным государственным участием. Хочу также Вас проинформировать, что с этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость", — сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, текст встречи опубликован на сайте Кремля.
"Это очень важно, подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы", — добавил вице-премьер.
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