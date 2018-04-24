Директор строительной компании «ОФЦ» подарил себе деньги дольщиков

Костроме осудили 31-летнего директора строительной компании, узнал KOSTROMA.TODAY. Он попытался воспрепятствовать исполнению решения суда.

По нашей информации, речь идет о строительной компании «ОФЦ». Строительная компания нарушила сроки сдачи многоквартирного дома в Костроме. После этого три дольщика расторгли с организацией договоры. Они отсудили у фирмы свои деньги, а одна из потерпевших взыскала неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

В общей сложности застройщик должен был перечислить дольщикам 3,5 миллиона рублей. На банковские счета компании был наложен арест. На эти счета должны были поступить деньги, которые бы потом автоматически перечислились осужденным.

Однако руководитель компании-застройщика отдавать деньги не хотел и придумал, как этого не делать.

«Осужденный заключил договор уступки права требования, по которому управляющей компании, директором которой также являлся осужденный, были переуступлены права требования денежной суммы в размере более 4,5 миллионов рублей», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе областной прокуратуры

Как только эти средства поступили на счет ОФЦ, они отправились не к дольщикам, а на счет управляющей компании. Проще говоря, директор компании просто переложил деньги из одного кармана в другой.

В результате суд назначил ему 300 часов обязательных работ.

Известно, что одной из потерпевших было возмещено более 1 миллиона рублей. Остальные пока ждут своих денег.