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Netflix рассчитывает привлечь $1,5 млрд заёмных средств
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Netflix рассчитывает привлечь $1,5 млрд заёмных средств 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
За 20 лет своего существования Netflix прошел путь от (очень удобного) суперпопулярного видеопроката до наиболее влиятельного медиаигрока. Отчасти — благодаря технологиям, которые вывели стриминг в мейнстрим. Но секрет успеха также кроется в желании Netflix инвестировать в контент собственного производства.
Netflix продолжает инвестировать в производство собственного контента и сегодня, и заявляет о планируемом привлечении $1,5 млрд заёмных средств.
Из официального заявления:
«Netflix намерен потратить чистую прибыль на общекорпоративные цели, которые могут включать в себя приобретение прав на контент, продакшн и развитие, капитальные затраты, инвестиции, рабочий капитал и потенциальные приобретения и стратегические сделки».
И хотя это всё может звучать весьма неопределенно, Netflix скорее всего, как и в прошлые годы, вложит все средства в оригинальный контент.
На самом деле, для Netflix это не новая стратегия. Компания накопила миллиарды задолженности, вкладывая средства в собственный контент.
Заявление последовало за объявлением результатов 1 квартала, принесшего 7,41 млн новых подписчиков, что превысило прогнозные данные и побило результаты аналогичного периода прошлого года (+4,95 млн новых подписчиков). На текущий момент сервис имеет 125 млн подписчиков по всему миру.
ИСТОЧНИК: TC
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