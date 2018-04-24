Polymetal в 2023 г планирует нарастить производство до 1,91 млн унций золотого эквивалента

Polymetal в 2023 году планирует произвести 1,91 миллиона унций золотого эквивалента, что на 23% больше прогнозного показателя 2018 года (1,55 миллиона унций), сообщил в ходе дня инвестора главный исполнительный директор компании Виталий Несис

Polymetal подтверждает прогноз на 2019 год в объеме 1,7 миллиона унций золотого эквивалента. Производство в 2020 году ожидается на уровне 1,8 миллиона унций, в 2021 году — 1,76 миллиона унций, в 2022 году — 1,85 миллиона унций золотого эквивалента.

Несис уточнил, что долгосрочный производственный план включает реализацию новых проектов компании, в том числе запуск и вывод месторождения Кызыл (общие инвестиции в проект оцениваются в 311 миллионов долларов) на проектные показатели, а также разработку Нежданинского месторождения в Якутии и увеличение мощностей фабрики автоклавного окисления (POX-2) в Амурске

План капитальных затрат на 2018 год компания подтверждает на уровне 400 миллионов долларов, включая 240 миллионов долларов на поддержание существующих мощностей. На реализацию проектов Нежданинского и POX-2 планируется направить по 30 миллионов долларов. Совокупный сapex в 2019 году ожидается в размере 380 миллионов долларов, в 2020 году — 420 миллионов, в 2021 году — 410 миллионов, в 2022 году капитальные вложения должны снизиться до 300 миллионов долларов.

В целом, как отметил глава Polymetal, компания по итогам 2018 года ожидает более сильных результатов по сравнению с 2017 годом.