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Polymetal в 2023 г планирует нарастить производство до 1,91 млн унций золотого эквивалента
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Polymetal в 2023 г планирует нарастить производство до 1,91 млн унций золотого эквивалента 

Прайм 1 час назад
Polymetal в 2023 году планирует произвести 1,91 миллиона унций золотого эквивалента, что на 23% больше прогнозного показателя 2018 года (1,55 миллиона унций), сообщил в ходе дня инвестора главный исполнительный директор компании Виталий Несис.
Polymetal подтверждает прогноз на 2019 год в объеме 1,7 миллиона унций золотого эквивалента. Производство в 2020 году ожидается на уровне 1,8 миллиона унций, в 2021 году — 1,76 миллиона унций, в 2022 году — 1,85 миллиона унций золотого эквивалента.
Несис уточнил, что долгосрочный производственный план включает реализацию новых проектов компании, в том числе запуск и вывод месторождения Кызыл (общие инвестиции в проект оцениваются в 311 миллионов долларов) на проектные показатели, а также разработку Нежданинского месторождения в Якутии и увеличение мощностей фабрики автоклавного окисления (POX-2) в Амурске.
План капитальных затрат на 2018 год компания подтверждает на уровне 400 миллионов долларов, включая 240 миллионов долларов на поддержание существующих мощностей. На реализацию проектов Нежданинского и POX-2 планируется направить по 30 миллионов долларов. Совокупный сapex в 2019 году ожидается в размере 380 миллионов долларов, в 2020 году — 420 миллионов, в 2021 году — 410 миллионов, в 2022 году капитальные вложения должны снизиться до 300 миллионов долларов.
В целом, как отметил глава Polymetal, компания по итогам 2018 года ожидает более сильных результатов по сравнению с 2017 годом.
Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. «Полиметалл» — российская компания по добыче золота и серебра с рабочими предприятиями и проектами развития в России, Казахстане и Армении, объединяет восемь действующих месторождений, занимает второе место в России по производству золота. В 2017 году увеличила производство золота на 21% — до 1,075 миллиона унций (33,4 тонны), серебра — снизила на 8%, до 29,2 миллиона унций (908,2 тонны).
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