ЕК оштрафовала французского сотового оператора Altice на €125 млн

БРЮССЕЛЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Еврокомиссия (ЕК) наложила штраф в €125 млн на французского сотового оператора Altice за нарушение норм ЕС по слиянию компаний. Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении ЕК.

"Группа Altice завершила сделку по поглощению португальской компании PT Portugal до получения разрешения [ЕК]", — говорится в заявлении. Отмечается, что Altice получила право вето в совете директоров португальской компании также как и «возможности решительного воздействия на определение стратегии этой компании» до того, как все аспекты сделки были проверены ЕК на предмет соответствия европейским нормам по конкуренции и слиянию предприятий.

"Altice нарушила одновременно два обязательства: об уведомлении регулятора и о периоде ожидания [решения регулятора для завершения сделки]. Еврокомиссия считает эти нарушения очень серьезными, поскольку они подрывают функционирование самой системы контроля слияния компаний", — говорится в заявлении.