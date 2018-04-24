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ЕК оштрафовала французского сотового оператора Altice на €125 млн
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ЕК оштрафовала французского сотового оператора Altice на €125 млн 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) наложила штраф в €125 млн на французского сотового оператора Altice за нарушение норм ЕС по слиянию компаний. Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении ЕК.
"Группа Altice завершила сделку по поглощению португальской компании PT Portugal до получения разрешения [ЕК]", — говорится в заявлении. Отмечается, что Altice получила право вето в совете директоров португальской компании также как и «возможности решительного воздействия на определение стратегии этой компании» до того, как все аспекты сделки были проверены ЕК на предмет соответствия европейским нормам по конкуренции и слиянию предприятий.
"Altice нарушила одновременно два обязательства: об уведомлении регулятора и о периоде ожидания [решения регулятора для завершения сделки]. Еврокомиссия считает эти нарушения очень серьезными, поскольку они подрывают функционирование самой системы контроля слияния компаний", — говорится в заявлении.
Altice — вторая по величине телекоммуникационная компания на французском рынке. Головной офис корпорации находится в Нидерландах, ее рыночная капитализация составляет €13,7 млрд
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