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Сбербанк профинансирует жилой проект СМУ-6 на севере Москвы
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Сбербанк профинансирует жилой проект СМУ-6 на севере Москвы 

РИА Недвижимость 50 минут назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Сбербанк предоставит более 1 миллиарда рублей проектного финансирования для строительства жилого комплекса на севере Москвы компанией «СМУ-6 инвестиции», говорится в сообщении девелопера.
Как уточняется в нем, всего строительство жилого комплекса «Любовь и голуби» площадью около 26 тысяч квадратных метров потребует около 1,9 миллиарда рублей.
Это будет 22-этажный дом с тремя подъездами вблизи станции метро «Селигерская». Завершить его строительство планируется в первом квартале 2020 года, отмечается в сообщении.
Девелоперская компания «СМУ-6 инвестиции» создана на базе стройтреста «Мосфундаментстрой-6» в 1992 году, специализируется на строительстве жилья в московском регионе.
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