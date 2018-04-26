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В пять миллиардов обойдется реконструкция М-4 «Дон» от Ростова-на-Дону до Краснодара
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В пять миллиардов обойдется реконструкция М-4 «Дон» от Ростова-на-Дону до Краснодара 

За рулем Кубань 54 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Реконструкция будет проведена на участке между ростовской и кубанской столицами протяженностью 228 км.
Внешэкономбанк и «Дорожно-инвестиционная компания» подписали кредитное соглашение по финансированию реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги М-4 «Дон». По данном проекту также подписано соглашение с госкомпанией «Автодор».
Деньги — 5,549 млрд рублей — пойдут на реконструкцию, а также содержание и эксплуатацию на платной основе федтрассы М-4 на участке от Ростова-на-Дону до Краснодара.
Из них 2 млрд рублей предоставит ВЭБ на срок до 2027 года.
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