В пять миллиардов обойдется реконструкция М-4 «Дон» от Ростова-на-Дону до Краснодара

Реконструкция будет проведена на участке между ростовской и кубанской столицами протяженностью 228 км.

Внешэкономбанк и «Дорожно-инвестиционная компания» подписали кредитное соглашение по финансированию реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги М-4 «Дон». По данном проекту также подписано соглашение с госкомпанией «Автодор».

Деньги — 5,549 млрд рублей — пойдут на реконструкцию, а также содержание и эксплуатацию на платной основе федтрассы М-4 на участке от Ростова-на-Дону до Краснодара

Из них 2 млрд рублей предоставит ВЭБ на срок до 2027 года.