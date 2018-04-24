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Дерипаска подготовил план на случай санкций
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СМИ: Дерипаска подготовил план на случай санкций 

Газета.Ru 1 час назад
Бизнесмен Олег Дерипаска в декабре прошлого года поручил своим советникам подготовить план на случай введения американских санкций против его структур. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Как стало известно, советники бизнесмена приняли превентивные меры, чтобы смягчить последствия возможных санкций.
Источник уточнил, что En+ перевела большинство своих долларовых платежей в евро и фунты и собиралась заменить американских поставщиков оборудования на европейских.
Один из собеседников агентства подчеркнул, что представители структур Дерипаски пришли к выводу, что если США введут санкции в отношении всего бизнеса Дерипаски, смягчить последствия будет сложно.
"Люди, находившееся в комнате, были в холодном поту", — описал источник одну из встреч советников Дерипаски.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что временный переход "Русала" под контроль государства возможен.
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