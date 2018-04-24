Ещё
H&M может сократить дивиденды впервые в истории компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

H&M может сократить дивиденды впервые в истории компании 

Ведомости 1 час назад
Шведский ритейлер одежды H&M может сократить выплаты по дивидендам в финансовом 2018 г., сообщает Bloomberg. По данным агентства, это будет впервые с 1974 г., когда компания стала публичной.
Компания может сократить свои дивиденды по итогам года на 7,5%, оценивает Bloomberg. Это средний показатель, который вывело агентство на данных 27 аналитиков. В частности, 10 предвидят сокращение, 16 не ожидают изменений, а один ожидает увеличения. Компания старается идти в ногу с развитием интернет-магазинов, ростом остатков и жесткой конкуренцией со стороны Inditex (принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.)
«Мы вернемся к разговору о выплате дивидендов в свое время», — отметил глава отдела по связям с инвесторами H&M Нилс Винг.
Обычно H&M направляет на дивиденды не менее половины прибыли после выплаты налогов. У компании может не хватить денег для поддержания такого уровня выплат, отмечает Bloomberg. Аналитики ожидают, что прибыль компании упадет примерно на 10% в этом году. По итогам последнего отчетного периода за квартал (закончился 28 февраля 2018 г.) чистая прибыль H&M упала в 1,8 раза — до 1,372 млрд шведских крон (около $167 млн).
Ведомости: последние новости
Otto Group закроет в России магазины Quelle и Otto Mail.ru признала обесценение сервиса знакомств Mamba Котировки UC Rusal подскочили на 15% после заявления минфина США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах195
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу77
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой209
Зачем Понаровская вернулась в Россию37
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
25:55
Минэнерго Украины поставили на счетчик
Украина В мире
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение