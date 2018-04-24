H&M может сократить дивиденды впервые в истории компании

Шведский ритейлер одежды H&M может сократить выплаты по дивидендам в финансовом 2018 г., сообщает Bloomberg . По данным агентства, это будет впервые с 1974 г., когда компания стала публичной.

Компания может сократить свои дивиденды по итогам года на 7,5%, оценивает Bloomberg. Это средний показатель, который вывело агентство на данных 27 аналитиков. В частности, 10 предвидят сокращение, 16 не ожидают изменений, а один ожидает увеличения. Компания старается идти в ногу с развитием интернет-магазинов, ростом остатков и жесткой конкуренцией со стороны Inditex (принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.)

«Мы вернемся к разговору о выплате дивидендов в свое время», — отметил глава отдела по связям с инвесторами H&M Нилс Винг.

Обычно H&M направляет на дивиденды не менее половины прибыли после выплаты налогов. У компании может не хватить денег для поддержания такого уровня выплат, отмечает Bloomberg. Аналитики ожидают, что прибыль компании упадет примерно на 10% в этом году. По итогам последнего отчетного периода за квартал (закончился 28 февраля 2018 г.) чистая прибыль H&M упала в 1,8 раза — до 1,372 млрд шведских крон (около $167 млн).