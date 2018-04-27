Официальный курс доллара вырос на 12 копеек, евро — снизился на 42

ЦБ установил официальные курсы валют на 28 апреля. Курс доллара повысился на 12,33 копейки, составив 62,726 рубля (62,6027 рубля на 27 апреля). Курс евро уменьшился на 42,07 копейки, до 75,7605 рубля (76,181 рубля на 27 апреля).

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Российская валюта остается в уязвимом положении в преддверии предстоящих продолжительных выходных и на фоне дальнейшего укрепления доллара на глобальном рынке, отмечают аналитики Нордеа Банка

«Рубль, лишившись таких факторов поддержки, как налоговый период и размещения на долговом рынке, ориентируется исключительно на внешний фон, который остается не самым благоприятных для валют блока emerging markets (развивающихся рынков)», — комментируют эксперты. — Несмотря на то, что накануне наблюдалась некоторая стабилизация в распродажах рисковых активов, текущий настрой на глобальных рынках указывает на сохранение потенциала для дальнейшего укрепления доллара.»

Сегодняшняя статистка по ВВП США (15:30 мск) может закрепить эту динамику, допускают они. В связи с этим рисковые активы, в том числе рубль, продолжат испытывать на себе давление.

«При этом негативный настрой в отношении российской валюты по-прежнему подкрепляется темой потенциального усиления санкционного давления со стороны Запада», — добавляют аналитики.

Сегодня в фокусе рынка решение Банка России по ставке.

Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит ставку неизменной, а это нейтрально для рубля. В случае сохранения сигналов на скорое возобновление цикла снижения ставки рубль может испытать определенное давление, предупреждают аналитики.

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