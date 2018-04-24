Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 58

ЦБ установил официальные курсы валют на 25 апреля. Курс доллара понизился на 10,11 копейки, составив 61,6644 рубля (61,7655 рубля на 24 апреля). Курс евро уменьшился на 58,03 копейки, до 75,2121 рубля (75,7924 рубля на 24 апреля).

Татьяна Евдокимова и Российская валюта получает поддержку от целого ряда факторов, отмечают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов . Так, в пользу укрепления валюты говорят высокие цены на нефть (выше 75 долларов за баррель), приближающийся пик налоговых платежей (25 апреля) и предстоящее в среду размещение ОФЗ, перечисляют они.

«Дополнительную порцию позитива рынок получил накануне, после публикации разъяснений от OFAC, продлевающих до 23 октября 2018 года разрешение на операции с «Русалом» , направленные на «продолжение и прекращение текущего бизнеса»», — комментируют эксперты. Ранее разрешение на проведение подобных операций действовало лишь до 5 июня.

Кроме того, американские власти до 23 октября рассмотрят ходатайство «Русала» об исключении компании из санкционного списка.

«Смягчение санкционной риторики, возможно, является следствием усилий европейской стороны, направленных на ограничение негативных последствий санкций для европейского бизнеса», — отмечают аналитики.

Основным препятствием для более заметного укрепления рубля на этом фоне они называют доминирующее на глобальных площадках снижение аппетита к риску на фоне укрепления доллара в последние дни.