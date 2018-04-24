Набиуллина назвала условия роста фондового рынка

Москва , 24 апреля — «Вести. Экономика». Глава Банка России Эльвиры Набиуллина, выступая на конференции «Российский фондовый рынок — 2018», назвала 4 необходимых условия развития российского фондового рынка.

Негосударственные пенсионные фонды получат больше возможностей для инвестирования. Такие планы озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ежегодной конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка.