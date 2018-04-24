Набиуллина назвала условия роста фондового рынка 

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Глава Банка России Эльвиры Набиуллина, выступая на конференции «Российский фондовый рынок — 2018», назвала 4 необходимых условия развития российского фондового рынка.
Негосударственные пенсионные фонды получат больше возможностей для инвестирования. Такие планы озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ежегодной конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка.
Набиуллина перечислила успехи фондового рынка:"Так, например, только в индивидуальном доверительном управлении объем средств под управлением за последние два года вырос в 4 раза — до более чем 800 млрд руб. ", — отметила она. Растет сегмент брокерских услуг: «На рынке брокерских услуг также в последнее время наблюдается положительная динамика роста клиентской базы (абсолютный прирост — 372 тыс. клиентов за два года) и услуг управления активами (абсолютный прирост — 64 тыс. клиентов за два года)». Выросла сумма активов под управлением: «Величина активов под управлением на рынке коллективных инвестиций увеличилась почти на 60% за 3 года (с 1,9 до 2,9 трлн рублей). По-прежнему основной объем составляют закрытые фонды, в рамках которых главным образом квалифицированные инвесторы осуществляют инвестиции в отдельные проекты. Однако объем открытых ПИФов, предназначенных главным образом для инвестиций розничных инвесторов на фондовом рынке, также существенно вырос — до 216 млрд руб., фактически удвоившись за 3 года». Новые технологии дают возможность финансовым посредникам как создавать новые продукты, так и распространять на разные типы клиентов те услуги, которые раньше могли быть предложены только очень состоятельным клиентам. Все это создает предпосылки для дальнейшего роста. Но глава ЦБ указала на ряд условий, без которых невозможно дальнейшее развитие фондового рынка. По мнению Набиуллиной, российское фондовое сообщество должно решить 4 основные проблемы: Первое. Необходимо повышение информационной прозрачности, доступности информации о доходности финансовых инструментов и рисках по ним. Второе. Должны быть установлены правила продаж финансовых инструментов и услуг, которые будут основаны на принципе приоритета потребности клиента, а не только на коммерческом интересе посредника или агента. По сути, оба этих пункта — это борьба с мисселингом на разных уровнях, эта задача очень важна для развития рынка. Расходы на продажу продукта разочарованному инвестору значительно выше, чем расходы на продажу новому инвестору, и тем более выше, чем расходы на продажу инвестору, у которого был положительный опыт инвестирования. Таким образом, разочаровывая инвестора, компания вредит не только себе — она вредит всему рынку. И мы рассчитываем, что борьба с недобросовестными продажами будет происходить в том числе и на уровне саморегулируемых организаций. Третье. Необходимо расширить доступность финансовых инструментов и услуг. По некоторым продуктам предложение концентрируется в отдельных регионах и даже в отдельных компаниях. Так, 75% клиентов на брокерском обслуживании и 86% брокерских индивидуальных инвестиционных счетов сосредоточено в 5 крупнейших брокерских домах; 85% клиентов по управлению активами и 96% индивидуальных инвестиционных счетов находятся в управлении 3 крупнейших компаний. Банк России совместно с Московской Биржей сейчас готовит к запуску проект финансового маркетплейса, который, на наш взгляд, будет способствовать решению этих задач, так же как и повышению конкуренции между поставщиками финансовых услуг. На многих площадках сейчас обсуждается этот проект, много вопросов, но мы считаем тем не менее важным его продвигать именно как проект, который дает выбор потребителю и развивает конкуренцию на финансовом рынке. Четвертое. Необходим эффективный механизм сегрегации собственных активов финансового института от активов его клиентов. В случае банкротства финансового посредника права инвестора должны быть также надежно защищены. Сейчас разрабатываются поправки в Закон о банкротстве, которые устраняют правовую неопределенность при банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг и распространяют на кредитные организации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязанность отделять клиентские активы от собственных активов. Существенная роль в повышении прозрачности и комфортности рынка в целом для розничных инвесторов принадлежит саморегулируемым организациям. Отдельного внимания заслуживает вопрос защиты прав инвесторов на рынке коллективных инвестиций. Важнейшая новация в области защиты прав инвесторов — это введение фидуциарной ответственности для пенсионных фондов, то есть обязанности действовать в интересах клиента и возмещать клиенту понесенные убытки или недополученную выгоду в случае некачественного управления активами. Глава Банка России также предложила фондовому сообществу обсудить регулирование рынка. "На наш взгляд, существует два подхода, между которыми нужно делать выбор. Первый — это по аналогии с банковским регулированием, он потребует разграничения операций в рамках отдельных видов лицензий. Другой вариант — это закрепление отдельных показателей деятельности организации и соответствующих им регуляторных требований на уровне нормативных актов Банка России. Лицензия при этом будет единая. При таком подходе организация имеет возможность оценивать объем необходимых ей прав на совершение операций в сопоставлении с соответствующим объемом регуляторных требований", — пояснила глава ЦБ.