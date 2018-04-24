Ещё
«Роснефть» и «Газпром нефть» пробурят до конца года более 110 скважин на Восточной Мессояхе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамблер ускоряет новости!
Рамблер ускоряет новости!

«Роснефть» и «Газпром нефть» пробурят до конца года более 110 скважин на Восточной Мессояхе 

Rambler News Service 1 час назад
«Мессояханефтегаз», совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти», планирует до конца 2018 года пробурить еще более 110 эксплуатационных нефтяных скважин на Восточно-Мессояхском месторождении, говорится в сообщении компании.
В настоящее время на Восточной Мессояхе действуют порядка 210 эксплуатационных нефтяных скважин, 14 из которых построены по технологии «фишбон» и представляют собой конструкцию с множественными ответвлениями от горизонтального ствола.
«До конца 2018 года «Мессояханефтегаз» планирует пробурить на промысле еще более 20 скважин «фишбон», а также более 90 горизонтальных скважин с обсаженными стволами», — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, «Мессояханефтегаз» добыла на Восточно-Мессояхском месторождении 5-миллионную тонну нефти. Для достижения этого результата потребовалось немногим более полутора лет промышленной эксплуатации самого северного нефтегазоконденсатного промысла России на материке.
Суточная добыча на месторождении составляет более 11,6 тыс. тонн нефти.
В текущем году предприятие продолжает строительство второй очереди инфраструктуры месторождения, а также планирует вывести в активную фазу проект по разработке глубоких залежей Восточной Мессояхи.
Восточно-Мессояхское месторождение расположено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата на месторождении составляют более 340 млн тонн. Освоение ведет «Мессояханефтегаз», акционерами которого на паритетных условиях являются «Газпром нефть» (оператор проекта) и «Роснефть». В 2017 году объем добычи на Восточно-Мессояхском месторождении составил 3,1 млн тонн нефти.
Rambler News Service: последние новости
В АКИТ назвали причину закрытия российских онлайн-магазинов Quelle и Otto Мантуров допустил выкуп государством доли Дерипаски в «Русале» МКБ подключил Apple Pay на картах международных платежных систем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах167
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой192
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу67
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Скончался Геннадий Леонов13
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение