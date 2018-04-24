«Роснефть» и «Газпром нефть» пробурят до конца года более 110 скважин на Восточной Мессояхе

«Мессояханефтегаз», совместное предприятие «Роснефти» «Газпром нефти» , планирует до конца 2018 года пробурить еще более 110 эксплуатационных нефтяных скважин на Восточно-Мессояхском месторождении, говорится в сообщении компании.

В настоящее время на Восточной Мессояхе действуют порядка 210 эксплуатационных нефтяных скважин, 14 из которых построены по технологии «фишбон» и представляют собой конструкцию с множественными ответвлениями от горизонтального ствола.

«До конца 2018 года «Мессояханефтегаз» планирует пробурить на промысле еще более 20 скважин «фишбон», а также более 90 горизонтальных скважин с обсаженными стволами», — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, «Мессояханефтегаз» добыла на Восточно-Мессояхском месторождении 5-миллионную тонну нефти. Для достижения этого результата потребовалось немногим более полутора лет промышленной эксплуатации самого северного нефтегазоконденсатного промысла России на материке.

Суточная добыча на месторождении составляет более 11,6 тыс. тонн нефти.

В текущем году предприятие продолжает строительство второй очереди инфраструктуры месторождения, а также планирует вывести в активную фазу проект по разработке глубоких залежей Восточной Мессояхи.