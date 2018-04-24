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Годовой доход испанской Ла Лиги вырос на 15,6% до €3,66 млрд
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Годовой доход испанской Ла Лиги вырос на 15,6% до €3,66 млрд 

Rambler News Service 1 час назад
Выручка испанской Ла Лиги, проводящей Чемпионат Испании по футболу, составил €3,662 млрд по итогам сезона 2016/17, следует из отчетности организации. По сравнению с предыдущим сезоном доход вырос на 15,6%.
Ла Лига заработала на продаже прав на трансляцию €1,454 млрд, коммерческие доходы составили €622,3 млн, рекламные — €117,4 млн  Прибыль лиги до обложения налогом составила €242,8 млн, увеличившись на 20,6% в годовом выражении.
Организация отмечает, что 49% доходов (€1,67 млрд) были потрачены на спортивный персонал.
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