Годовой доход испанской Ла Лиги вырос на 15,6% до €3,66 млрд

Выручка испанской Ла Лиги, проводящей Чемпионат Испании по футболу, составил €3,662 млрд по итогам сезона 2016/17, следует из отчетности организации. По сравнению с предыдущим сезоном доход вырос на 15,6%.

Ла Лига заработала на продаже прав на трансляцию €1,454 млрд, коммерческие доходы составили €622,3 млн, рекламные — €117,4 млн Прибыль лиги до обложения налогом составила €242,8 млн, увеличившись на 20,6% в годовом выражении.

Организация отмечает, что 49% доходов (€1,67 млрд) были потрачены на спортивный персонал.