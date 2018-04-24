СМИ: Китайский сервис заказа такси Didi готовится к IPO уже в 2018 г

Китайский сервис онлайн-заказа такси Didi Chuxing Technology Co. ведет переговоры с банками об организации первичного публичного размещения акций (IPO), которое может быть проведено уже в этом году, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Компания в последние недели провела переговоры с банкирами о возможности выйти на рынки наличных средств во второй половине 2018 года. Didi, которая управляет крупнейшей китайской платформой заказа такси и расширяется в Латинскую Америку и другие части Азии, надеется быть оцененной не менее чем в 70-80 миллиардов долларов", — пишет издание со ссылкой на источник.

Переговоры пока находятся на раннем этапе, добавляют источники. Пока также неясно, пройдет ли листинг в этом году и на каких биржах будет торговаться бумаги компании, добавляют другие источники.

Как отмечает издание, Didi решила ускориться с планами по IPO из-за того, что ее молодой китайский конкурент Meituan-Dianping также планирует размещение акций на бирже в этом году. По словам источников, компания может быть оценена в 60 миллиардов долларов.

Если IPO Didi состоится в текущем году, тогда компания выйдет на рынок раньше, чем ее американский конкурент Uber Technologies Inc. Как сообщал ранее глава компании Uber Дара Хосровшахи, листинг вряд ли произойдет до 2019 года.