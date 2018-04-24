Газ, пиво, транзит. «Газпром» допустил строительство «Северного потока — 3»

Александр Медведев. Москва ни на каких обстоятельствах не продлит контракт с Киевом на транзит газа, истекающий после 2019 года, но поставки газа в Европу через территорию Украины могут продолжаться. Об этом заявил во вторник, 24 апреля, в рамках конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект» в Берлине зампред правления «Газпрома»

«Текущий контракт ни при каких условиях, даже при смене Солнца и Луны, продлеваться не будет. Контракт по транзиту через Украину продлен не будет, но это не значит, что транзита не будет», — сказал он (цитата по агентству «Интерфакс-Украина» ).

Медведев напомнил, что около двух лет назад президент России Владимир Путин поручил российскому газовому монополисту провести переговоры по транзиту газа через Украину по истечении контракта. Но отметил, что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» пока не приступали к переговорам о будущем транзита, а лишь проводят консультации на эту тему. Их итогом могли бы стать не только объем, но и условия транзита. «С учетом сдвига нашего центра газодобычи, надо, чтобы Украина сделала свое предложение, но это относится не только к ставкам и объемам тарифа — очень много экономических условий транзита», — пояснил зампред «Газпрома».

Ранее он говорил, что «Газпром» может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м в год (сейчас этот объем достигает 94 млрд куб. м ежегодно).

Медведев также прокомментировал тот факт, что «Газпром» на прошлой неделе направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины». Арбитражные разбирательства, по его мнению, не только не помешают переговорам по этим вопросам, но могут и помочь. «Что касается нового договора на транзит, мы готовы к переговорам», — заявил он. Мяч, по его словам, на украинской стороне и Киев должен обосновать экономическую привлекательность транзита через украинскую территорию и саму возможность транзита.

Пока же, отметил Медведев, непонятно, на каких принципах будет организован транзит, какой будет тариф, ответить невозможно.

Пиво и «Северный поток — 2»

Зампред правления «Газпрома» разъяснил участникам форума в Берлине преимущества нового проекта «Северный поток — 2». Для этого он решил привести простой, но «немного искусственный пример».

«Известно, что Германия — лучший производитель пива», — начал Медведев. И рассказал о семье в составе Ганса и Гретхен, которые 50 лет занималась производством и поставкам пива на юге Германии. Пиво они довозили потребителям по одной дороге. Но поле, где выращивали хмель, истощилось. Завозить хмель из других регионов было невозможно. И Ганс и Гретхен перешли на новое поле, расположенное на севере Германии, где и урожайность была больше, и рядом была проложена современная магистраль. «А на старой — и рэкетиры нападали, и дорога была старая, в колдобинах», — сообщил зампред правления «Газпрома» (цитата по «Интерфаксу»). И поэтому Ганс и Гретхен решили поставлять пиво по новой магистрали, несмотря на то, что некоторые настаивали, что пиво должны возить по старой дороге», — проиллюстрировал Медведев.

«Так и у нас расстояние от новых центров газодобычи на 2000 км меньше. Эффект перехода на новую дорогу не пустяки — это сокращение затрат примерно на одну треть», — пояснил свою мысль Медведев.

«Без пива в принципе можно прожить, а без газа — нет», — заявил по этому поводу член правления австрийской компании OMV Манфред Ляйтнер.

Проект «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) предполагает строительство к 2019 году двух ниток магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Протяженность нового газопровода — 1220 км. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд

Для реализации проекта в Швейцарии создана компания Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит «Газпрому».

Одной из самых заинтересованных в газопроводах из России по дну Балтийского моря стран является Германия. Две немецкие компании — Wintershall и Uniper — вместе с французской ENGIE, австрийской OMV и нидерландско-британской Royal Dutch Shell в апреле 2017 года подписали соглашение о финансировании 50% проекта «Северный поток — 2».

Вклад каждой из компаний должен составить €950 млн Общая сумма финансирования достигнет €4,75 млрд Российский «Газпром» должен вложить в проект остальные 50%.

Германия также стала первой из пяти стран, выдавшей все необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2». 31 января 2018 года это сделало Горное ведомство Штральзунда, которое одобрило строительство и использование 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и на суше в районе Лубмина (земля Мекленбург-Передняя Померания). 27 марта разрешение на строительство 30-километрового участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны в Балтийском море выдало Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH).

Также оба необходимых разрешения на строительство газопровода в своих водах выдала Финляндия . 5 апреля Министерство экономики и занятости Финляндии одобрило строительство участка газопровода «Северный поток — 2» протяженностью 374 км в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. 12 апреля разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в финских водах в соответствии с местным законом о воде выдало Агентство по региональному управлению Южной Финляндии.

Дании. Сейчас процедуры по выдаче разрешений на «Северный поток — 2» проходят еще в трех странах, в водах которых будет проложен газопровод, — России, Швеции

«Газпром» ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство «Северного потока — 2» до конца апреля, заявил 24 апреля в эфире телеканала «Россия 24» Медведев.

«Северный поток — 3»

Зампред правления «Газпрома» также заявил во вторник, что компания может рассмотреть вопрос о строительстве еще одного газопровода в Европу. Компания, по его словам, всегда готова поставить в Европу столько газа, сколько будет необходимо, ведь у нее есть подтвержденные запасы, транспорт и строящиеся новые транспортные маршруты. !Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — отметил Медведев (цитата по РИА Новости ).

Ранее он говорил, что «Газпром» внимательно следит за сокращением добычи газа на месторождении Гронинген в Нидерландах , и за общим снижением добычи газа в ЕС . В марте 2018 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о планах правительства сократить к 2022 году добычу газа в Гронингене до 12 млрд куб. м в год, и к 2030 году полностью прекратить его добычу.

В 2017 году экспорт российского газа в страны Евросоюза вырос на 8,4% и достиг 194,4 млрд куб. м. Доля российского газа в ЕС в 2017 году выросла до 34,7% с 33,1% в 2016 году. Доля российского газа в европейском импорте газа превышает 60%. «Мы целевых показателей по доле не ставим, но снижать ее точно не будем», — отметил Медведев.

Два газопровода — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — смогут поставлять в Европу 110 млрд куб. м газа ежегодно.