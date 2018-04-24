Расходы на содержание аппарата главы и правительства Удмуртии намерены сократить на 30%

Ижевск. Удмуртия . Власти Удмуртии намерены сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата на 30%. Об этом во вторник, 24 апреля, заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

По его словам, в регионе свыше 9 тыс. служащих министерств, ведомств, муниципалитетов. Ежегодно на оплату их труда из бюджета выделяется более 4 млрд рублей. В регионе в рамках оптимизации количество чиновников снизилось на 108 человек, общая экономия составила 117 млн рублей.

Александр Бречалов отметил, что от сокращения качество работы не пострадало. В ближайшее время начнется административная реформа. Первым этапом станет снижение количества заместителей министров.

«Я не представляю министерства, где 5-6 заместителей. У каждого заместителя начальники правлений, и дальше — отделы, сектора. Иной раз чтобы получить ответ на вопрос проходит от 40 минут и выше», — рассказал руководитель региона. При этом, по словам Бречалова, чиновникам не просто будут вручать уведомления об увольнении, а помогут с дальнейшим трудоустройством, получением новых компетенций.