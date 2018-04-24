Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

Банк «Открытие» снизил ставки по действующим программам ипотечного кредитования. Обновленные ставки по предложениям «Новостройка», «Квартира» и «Рефинансирование» являются едиными и составляют 8,7—9,45% годовых (ранее — 9,35—9,95% годовых). При учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала в рамках продуктов «Новостройка+Материнский капитал» и «Квартира+Материнский капитал» кредит будет предоставлен под 9,45% годовых.

Инна Солдатенкова. «Промо-ставка 8,7% годовых будет действовать по кредитному договору, если клиент оплатит за свой счет как минимум 50% от стоимости недвижимости, подтвердит доход справкой 2-НДФЛ/выпиской с зарплатного счета и заключит договор комплексного ипотечного страхования. При этом максимальный срок кредита ограничен пятью годами», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Продуктовый виджет

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 15% собственных средств от стоимости недвижимости (10% — при учете средств МСК). Сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

Указанные выше ставки действуют при наличии комплексного страхования. При отказе заемщика от личного/титульного страхования/ обеих страховок итоговая ставка увеличится на 2/2/4 процентных пункта соответственно. Для индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса ставка будет выше на 1 п. п. При подтверждении заемщиком дохода по справке банка надбавка к ставке составит 0,25 п. п. На момент до перерегистрации залога в пользу банка при рефинансировании предусмотрена надбавка к ставке в размере 2 п. п.

Военная ипотека предоставляется на срок от одного года до 20 лет под 9% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Сумма кредита ограничена 2,479 млн рублей.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.)