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Мантуров допустил временный переход «Русала» государству
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Мантуров допустил временный переход «Русала» государству 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допускает временный переход "Русала" под контроль государства или выкуп госбанком доли Олега Дерипаски в компании, но предметных обсуждений пока не было.
Накануне OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами — ред.) выпустил пояснения к санкционным документам США, в которых отмечалось, что США могут снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
"Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было", — сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли временный переход под контроль государства или выкуп доли госбанком.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%.
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